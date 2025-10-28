Welcome to the new and improved PoliceGrantsHelp!
Police1 GrantFinder unites powerful tools, corporate partnerships, and unmatched expertise into one platform. Our suite of solutions gives agencies direct access to seasoned grant professionals—backed by over 500 years of combined experience—along with a comprehensive tailored grant database. Whether through direct services or no-cost corporate-sponsored product support, the GrantFinder Team delivers proven strategies and results, helping public safety and local government agencies secure critical funding with confidence.
—from one-time grant writing projects to
comprehensive, retained programs
supporting through post-award
management.
New to grants? We’ve got you covered. Explore foundations, cycles and more with our Grants 101
and Grant Writing Guides.
About the GrantFinder Team
GrantFinder experts bring deep grant knowledge across police, fire, EMS, and municipal services—
translating complex requirements into winning strategies.
- Over 500 years of combined grant experience.
- Proven results with success rates 2× the national average.
- Team experience tailored to public safety & local government.
Note on procurement integrity
Police1.com and GrantFinder are compliant with federal standards and guidance for working with organizations seeking grant dollars. All assistance is category and non-product specific. Police1.com and GrantFinder do not benefit from, participate in, or otherwise influence the procurement of awards. All assistance is product- and vendor-neutral to avoid any real or apparent conflict of interest. Organizations receiving support are responsible for maintaining a conflict of interest policy in compliance with federal guidelines (e.g. 2 CFR Part 200), including maintaining adequate supporting documentation.
