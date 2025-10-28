REGISTER MY ACCOUNT
Welcome to the new and improved PoliceGrantsHelp!

Police1 GrantFinder unites powerful tools, corporate partnerships, and unmatched expertise into one platform. Our suite of solutions gives agencies direct access to seasoned grant professionals—backed by over 500 years of combined experience—along with a comprehensive tailored grant database. Whether through direct services or no-cost corporate-sponsored product support, the GrantFinder Team delivers proven strategies and results, helping public safety and local government agencies secure critical funding with confidence.

1.png
Access Grant Database
Subscribe to find grants to fund your project or program.
Get Started
2.png
Get Grant Writing Help
Get the level of support that fits your needs
—from one-time grant writing projects to
comprehensive, retained programs
supporting through post-award
management.
October 28, 2025 04:22 PM
Get Started
3.png
Sponsored Grant Help
Receive grant support (at no-cost to your agency), including expert feedback and GrantFinder access on sponsored products.
September 24, 2025 09:42 AM
Get Started

New to grants? We’ve got you covered. Explore foundations, cycles and more with our Grants 101
and Grant Writing Guides.

About the GrantFinder Team

GrantFinder experts bring deep grant knowledge across police, fire, EMS, and municipal services—
translating complex requirements into winning strategies.

  • Over 500 years of combined grant experience.
  • Proven results with success rates 2× the national average.
  • Team experience tailored to public safety & local government.
Get Started Today

Note on procurement integrity
Police1.com and GrantFinder are compliant with federal standards and guidance for working with organizations seeking grant dollars. All assistance is category and non-product specific. Police1.com and GrantFinder do not benefit from, participate in, or otherwise influence the procurement of awards. All assistance is product- and vendor-neutral to avoid any real or apparent conflict of interest. Organizations receiving support are responsible for maintaining a conflict of interest policy in compliance with federal guidelines (e.g. 2 CFR Part 200), including maintaining adequate supporting documentation.

CORPORATE SPONSORS
  • 3M_PELTOR_PC_Lockup_Horizontal_rgb.jfif
    3M PELTOR - Headsets & Earpieces Grant Assistance Program
  • 908devices_Logo_Primary_(1).jpg
    908 Devices - Narcotics Identification Grant Assistance Program
  • avigilon_pelco_gap.jpg
    Avigilon & Pelco - Video Surveillance Grant Assistance Program
  • download (48).jpg
    Avon Protection - PPE Grant Assistance Program
  • cordico_promo_16x9.png
    Cordico - Wellness Program Software Grant Assistance Program
  • Coreforce-Wordmark-2C-NavyGold (1) (1).png
    Coreforce - Body Cameras Grant Assistance Program
  • Coreforce-Wordmark-2C-NavyGold (1) (1).png
    Coreforce - In-Car Camera Systems Grant Assistance Program
  • Coreforce-Wordmark-2C-NavyGold (1) (1).png
    Coreforce - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • FARO_logo_Blue - new.jpg
    FARO - 3D Laser Scanners Grant Assistance Program
  • Flock logo.png
    Flock Safety - Crime Analysis & Investigation Software Grant Assistance Program
  • Flock logo.png
    Flock Safety - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • 01_GEN_MasterLogos_RGB_050423_Vertical_FullColor.png
    Genasys - Emergency Communication Systems Grant Assistance Program
  • holmatro_promo_16x9.png
    Holmatro Incorporated - Tactical Entry Equipment Grant Assistance Program
  • i2_logo_Primary_Positive_RGB_2000px.svg
    i2 Group - Crime Analysis & Investigation Software Grant Assistance Program
  • IAG_Logo_150-1.jpg
    International Armored Group - Armored Vehicles Grant Assistance Program
  • IAG_Logo_150-1.jpg
    International Armored Group - Specialty Vehicles Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - De-Escalation Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - Firearms Training Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - Training Simulators Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - Virtual Reality Grant Assistance Program
  • kenwood.png
    KENWOOD - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • L3 harris larger logo.png
    L3Harris - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • leonardo-logo-1000x1000.png
    Leonardo/ELSAG - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • Lexipol_2018-logo_Lg-1-1.jpg
    Lexipol - Policy Management Software Grant Assistance Program
  • LURACO_Logo_3-20-25.jpg
    Luraco Technologies - Wellness Equipment Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Body Cameras Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Crime Analysis and Investigation Software Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Drones Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - In-Car Camera Systems Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Records Management Systems Grant Assistance Program
  • Thermo-Scientific-Stacked-1.BMP
    Thermo Fisher Scientific Inc. - Radiation Detection Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - NG911 Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • Virtra Logo.jpg
    VirTra - Firearms Training Grant Assistance Program
  • Virtra Logo.jpg
    VirTra - Virtual Reality Training Grant Assistance Program
  • Verkada_Logo_KDJEvfy.jpg
    Verkada - Grant Assistance Program
  • Virtra Logo.jpg
    VirTra - Training Simulators Grant Assistance Program
  • Tait_Logo_HD.jpg
    Tait Communications - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • safariland_logo.png
    Safariland - Headsets & Earpieces Grant Assistance Program
  • rave_mobile_gap.jpg
    Rave Mobile Safety - Emergency Communication Systems Grant Assistance Program
  • policeoneacademy_promo_16x9.png
    PoliceOne Academy - Online Training Grant Assistance Program
  • Oracle_PS_black.png
    Oracle - Records Management Systems Grant Assistance Program
  • Patrol_PC_Logo.jpg
    Patrol PC - Mobile Computers Grant Assistance Program
  • Oracle_PS_black.png
    Oracle - Body Cameras Grant Assistance Program
  • Team Wendy Primary Logo _Gold +Grey_ 2023_29_01_2024 04_43_31 (1) (1).jpg
    Team Wendy - Helmets Grant Assistance Program
  • Virtra Logo.jpg
    VirTra - De-Escalation Grant Assistance Program
  • Thermo-Scientific-Stacked-1.BMP
    Thermo Fisher Scientific Inc. - Narcotics Identification Grant Assistance Program
  • Oracle_PS_black.png
    Oracle - Computer-Aided Dispatch Grant Assistance Program
  • ndirs-logo.png
    NDI Recognition Systems - License Plate Readers Grant Assistance Program
