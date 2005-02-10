ABA Announces New Warranty and Exchange Program for Xtreme ZX® Model Vests (PDF)

facebook
twitter
instagram
linkedin
youtube
REGISTER
MY ACCOUNT
NEWS & ANALYSIS
MOST POPULAR
EXPERT COLUMNISTS & CONTRIBUTORS
TOPIC COVERAGE DIRECTORY
WEBINARS & DIGITAL EVENTS
DOWNLOADS & RESOURCE LIBRARY
ORIGINAL VIDEOS
POLICING MATTERS PODCAST
SHOTS FIRED PODCAST
SUBSCRIBE TO NEWSLETTERS
PRODUCT GUIDE
PRODUCT DIRECTORY
HOW TO BUY GUIDE CENTER
COMPANY NEWS
COMPANY DIRECTORY
APPAREL
DRONES
DUTY GEAR
CAREER DEVELOPMENT
COMMUNICATIONS
CORRECTIONS
DISPATCH, CALL CENTERS & 911
FINANCIAL, INSURANCE & LEGAL SERVICES
FLEET
INVESTIGATION
LEADERSHIP & MANAGEMENT SOFTWARE
MEDICAL SUPPLIES
OFF-DUTY
OFFICER SAFETY
OFFICER WELLNESS
OPERATIONAL MANAGEMENT SOFTWARE
SPECIALIZED OPERATIONS
TRAFFIC ENFORCEMENT
TRAINING & EDUCATION
WEAPONS
CAREERS & TRAINING
CAREER DEVELOPMENT
POLICE TRAINING
POLICE JOB BOARD
CJ AND CONTINUING ED PROGRAMS
RECRUITMENT
TRAINING GEAR
OFF DUTY
GAMES & PUZZLES
FITNESS & HEALTH
FINANCE & RETIREMENT
STORIES FROM THE STREET
DEALS & DISCOUNTS
GRANTS
GRANT ASSISTANCE
SPECIAL COVERAGE
FIRST RESPONDER WELLNESS WEEK
INNOVATION REPORT
LEADERSHIP INSTITUTE
POLICE LEADER PLAYBOOK
PUBLIC SAFETY COMMAND AND LOGISTICS
REAL TIME POLICING
SECURING 2026: MAJOR EVENTS
WHAT COPS WANT
WOMEN IN LAW ENFORCEMENT
Menu
NEWS & ANALYSIS
MOST POPULAR
EXPERT COLUMNISTS & CONTRIBUTORS
TOPIC COVERAGE DIRECTORY
WEBINARS & DIGITAL EVENTS
DOWNLOADS & RESOURCE LIBRARY
ORIGINAL VIDEOS
POLICING MATTERS PODCAST
SHOTS FIRED PODCAST
SUBSCRIBE TO NEWSLETTERS
PRODUCT GUIDE
PRODUCT DIRECTORY
HOW TO BUY GUIDE CENTER
COMPANY NEWS
COMPANY DIRECTORY
APPAREL
DRONES
DUTY GEAR
CAREER DEVELOPMENT
COMMUNICATIONS
CORRECTIONS
DISPATCH, CALL CENTERS & 911
FINANCIAL, INSURANCE & LEGAL SERVICES
FLEET
INVESTIGATION
LEADERSHIP & MANAGEMENT SOFTWARE
MEDICAL SUPPLIES
OFF-DUTY
OFFICER SAFETY
OFFICER WELLNESS
OPERATIONAL MANAGEMENT SOFTWARE
SPECIALIZED OPERATIONS
TRAFFIC ENFORCEMENT
TRAINING & EDUCATION
WEAPONS
CAREERS & TRAINING
CAREER DEVELOPMENT
POLICE TRAINING
POLICE JOB BOARD
CJ AND CONTINUING ED PROGRAMS
RECRUITMENT
TRAINING GEAR
OFF DUTY
GAMES & PUZZLES
FITNESS & HEALTH
FINANCE & RETIREMENT
STORIES FROM THE STREET
DEALS & DISCOUNTS
GRANTS
GRANT ASSISTANCE
SPECIAL COVERAGE
FIRST RESPONDER WELLNESS WEEK
INNOVATION REPORT
LEADERSHIP INSTITUTE
POLICE LEADER PLAYBOOK
PUBLIC SAFETY COMMAND AND LOGISTICS
REAL TIME POLICING
SECURING 2026: MAJOR EVENTS
WHAT COPS WANT
WOMEN IN LAW ENFORCEMENT
Trending Topics
ALWAYS ON: VIDEO TECHNOLOGY WEEK
SHOT SHOW 2026 RECAP
MINNEAPOLIS ICE PROTESTS
AI IN POLICING
ABA Announces New Warranty and Exchange Program for Xtreme ZX® Model Vests (PDF)
February 10, 2005 06:13 PM