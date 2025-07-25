Grant Assistance Programs
The product categories and sponsors listed below are supported by the Grant Assistance Program. This program provides eligible public safety agencies and local government municipalities with access to the GrantFinder grant database, expert guidance on available grant opportunities, and personalized grant feedback and consultation from our team of funding specialists—all at no cost to your agency. To learn more about our full suite of grant resources and services, please visit our Grants Home page.
Use the search options below to explore Grant Assistance Program product categories or sponsor names. When you locate the product and sponsor you would like grant assistance for, simply click on the listing and complete the custom lead form. Submitting the form enters your agency into the program and connects you directly with our grant experts to help you secure funding.
- PoliceOne Academy - Online Training Grant Assistance Program
- NDI Recognition Systems - License Plate Readers Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - Records Management Systems Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - NG911 Grant Assistance Program
- Cordico - Wellness Program Software Grant Assistance Program
- Flock - Crime Analysis & Investigation Software Grant Assistance Program
- KENWOOD - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
- Team Wendy - Helmets Grant Assistance Program
- Foster and Freeman-Forensics
- Coreforce - License Plate Readers Grant Assistance Program
- 3M PELTOR - Headsets & Earpieces Grant Assistance Program
- Avigilon & Pelco - Video Surveillance Grant Assistance Program
- DetectaChem - Narcotics Identification and Explosive Detection Grant Assistance Program
- Thermo Fisher Scientific Inc. - Narcotics Identification Grant Assistance Program
- Coreforce - Body Cameras Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - Body Cameras Grant Assistance Program
- InVeris - Virtual Reality Grant Assistance Program
- Safariland - Headsets & Earpieces Grant Assistance Program
- Oracle - Computer-Aided Dispatch Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - Drones Grant Assistance Program
- Lexipol - Policy Management Software Grant Assistance Program
- Flock - License Plate Readers Grant Assistance Program
- Thermo Fisher Scientific Inc. - Radiation Detection Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - Crime Analysis and Investigation Software Grant Assistance Program
- Leonardo/ELSAG - License Plate Readers Grant Assistance Program
- Imprivata - Cybersecurity Grant Assistance Program
- LETS Corporation - Tactical Communications Grant Assistance Program
- Wrap Technologies - License Plate Readers Grant Assistance Program
- Wrap Technologies - VR Training Grant Assistance Program
- Wrap Technologies - In-Car Cameras Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
- Luraco Technologies - Wellness Equipment Grant Assistance Program
- InVeris - De-Escalation Grant Assistance Program
- Genasys - Emergency Communication Systems Grant Assistance Program
- InVeris - Training Simulators Grant Assistance Program
- Avon Protection - PPE Grant Assistance Program
- Tait Communications - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
- Rave Mobile Safety - Emergency Communication Systems Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - In-Car Camera Systems Grant Assistance Program
- International Armored Group - Specialty Vehicles Grant Assistance Program
- L3Harris - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
- Veritone - Investigations Grant Assistance Program
- 908 Devices - Narcotics Identification Grant Assistance Program
- InVeris - Firearms Training Grant Assistance Program
- i2 Group - Crime Analysis & Investigation Software Grant Assistance Program
- Patrol PC - Mobile Computers Grant Assistance Program
- Oracle - Records Management Systems Grant Assistance Program
- Motorola Solutions - License Plate Readers Grant Assistance Program
- International Armored Group - Armored Vehicles Grant Assistance Program
- Holmatro Incorporated - Tactical Entry Equipment Grant Assistance Program
- Oracle - Body Cameras Grant Assistance Program
- Wrap Technologies - Body Cameras Assistance Program
- Wrap Technologies - De-Escalation Assistance Program
- Metrohm - Narcotic Identification Grant Assistance
- FARO - 3D Laser Scanners Grant Assistance Program
Police1.com and GrantFinder are compliant with federal standards and guidance for working with organizations seeking grant dollars. All assistance is category and non-product specific. Police1.com and GrantFinder do not benefit from, participate in, or otherwise influence the procurement of awards. All assistance is product- and vendor-neutral to avoid any real or apparent conflict of interest. Organizations receiving support are responsible for maintaining a conflict of interest policy in compliance with federal guidelines (e.g. 2 CFR Part 200), including maintaining adequate supporting documentation.