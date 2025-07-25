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Grant Assistance Programs

The product categories and sponsors listed below are supported by the Grant Assistance Program. This program provides eligible public safety agencies and local government municipalities with access to the GrantFinder grant database, expert guidance on available grant opportunities, and personalized grant feedback and consultation from our team of funding specialists—all at no cost to your agency. To learn more about our full suite of grant resources and services, please visit our Grants Home page.

Browse All Grant Eligible Products & Program Categories

Use the search options below to explore Grant Assistance Program product categories or sponsor names. When you locate the product and sponsor you would like grant assistance for, simply click on the listing and complete the custom lead form. Submitting the form enters your agency into the program and connects you directly with our grant experts to help you secure funding.

3D Laser Scanners
The Police1 3D Laser Scanners category is a repository of information and resources for researching 3D Laser Scanners for law enforcement. These devices are crucial for crime scene documentation, providing precise measurements and visual evidence.
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Armored Vehicles
The Police1 Armored Trucks category is a collection of information and resources for researching armored truck solutions for law enforcement. Armored trucks are crucial for transporting personnel and assets safely in high-threat scenarios.
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Body Cameras
The Police1 Body Cameras category is a collection of information and resources for researching body camera solutions for law enforcement personnel. These devices are crucial for capturing objective records of interactions, enhancing accountability, and supporting community policing efforts.
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Computer-Aided Dispatch
The Police1 CAD category is a comprehensive resource for researching Computer-Aided Dispatch solutions. CAD systems are crucial for managing dispatch operations efficiently, ensuring rapid response to emergencies.
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Crime Analysis & Investigation Software
The Police1 Crime Analysis & Investigation Software category features a wide range of resources, tools, and solutions for law enforcement, covering everything from crime scene investigation and forensic technology to digital evidence, surveillance devices, and other investigative aids. Find expert articles, product reviews, and buying guides to help select the best equipment and technology for every stage of investigative work.
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De-Escalation
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Drones
The Police1 Drones/UAS category is a comprehensive resource for researching drones and unmanned aerial systems for law enforcement. Drones are pivotal for aerial surveillance, search and rescue, and incident documentation.
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Emergency Communication Systems
Emergency Communication Systems enable law enforcement agencies to share critical information quickly and reliably during emergencies, large-scale events, and daily operations. This topic covers system types, interoperability, redundancy, and integration with other public safety communication networks. Reliable emergency communication systems enhance coordination, improve response times, and support officer and public safety. Related content on Radios & Radio Accessories explores essential tools that connect officers in the field. Explore articles on system features, implementation strategies, and best practices for maintaining effective emergency communication capabilities at the local, state, and federal levels.
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Firearms Training
The Police1 Firearms Training category is a repository of information and resources for researching firearms training solutions for law enforcement personnel. Effective training is essential for ensuring firearms proficiency and safety.
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Forensics
The Police1 Forensics category is a repository of information and resources for researching forensic solutions for law enforcement. Forensic tools are essential for investigating crimes and gathering evidence.
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Headsets & Earpieces
The Police1 Headsets & Earpieces category is a repository of information and resources for researching headsets and earpiece solutions for law enforcement communication systems.
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In-Car Camera Systems
The Police1 In-Car Camera Systems category is a collection of information and resources for researching in-car camera solutions for law enforcement vehicles. In-car cameras are crucial for capturing objective records of incidents.
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Investigations
The Investigations topic area furnishes cops with the latest news, information and strategies used in closing a case and putting bad guys behind bars. This touches on everything that happens between the suspect’s crimes to the final conviction.
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License Plate Readers
Automated license plate recognition technology is an important tool in a police department’s arsenal. Stay abreast of the latest product developments by reviewing industry press releases, videos, and in-depth articles and analyses.
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Mobile Computers
The Police1 Police Mobile Computers product category is a collection of information and resources for researching Mobile Police Computers. It covers in-car rugged police laptops, mounted police computer systems and other mobile data solutions.
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Narcotics Identification
The Police1 Narcotics Identification product category is a collection of information, product listings and resources for researching narcotics identification equipment.
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NG911
NG911 (Next Generation 911) modernizes emergency communications by enabling voice, text, data, and video sharing between the public and law enforcement agencies. This topic covers system capabilities, implementation strategies, and interoperability with other public safety technologies. NG911 improves situational awareness, enhances response coordination, and supports faster, more accurate emergency services. Related content on Dispatch, Call Centers & 911 explores core operations that NG911 enhances. Explore articles on standards, funding, and best practices for deploying NG911 systems at the local, state, and federal levels.
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Online Training
Police1’s Online Training product category provides articles and resources for researching online training courses and learning management systems to deliver and track both distance learning and in-person training.
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Personal Protective Equipment
The Police1 Police Personal Protective Equipment product category, which covers a variety of devices and garments such as gloves, vests and more, is a collection of information and resources for researching Personal Protective Equipment.
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Policy Management Software
The Police1 Policy Management product category covers online policy management systems, as well as solutions for policy writing, accreditation management, compliance tracking, training management and mobile policy access.
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Radiation Detection
Radiation Detection helps law enforcement agencies identify and measure radioactive materials during security operations, hazardous incidents, or potential terrorism threats. This topic covers detection devices, monitoring techniques, and safety protocols that protect officers and the public. Accurate detection supports proper containment, evidence collection, and coordinated response with specialized units. Related content on Specialty Operations explores advanced law enforcement missions that may require radiation detection capabilities. Explore articles on equipment types, deployment strategies, and best practices for using radiation detection in local, state, and federal law enforcement operations.
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Radios & Radio Accessories
The Police1 Police Radios product category is a collection of information, product listings and resources for researching radio devices. It covers a broad array of radio products and accessories such as batteries, headsets, mics, P25 radios and more.
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Records Management Systems
The Police1 Records Management System category has everything you need to know – the latest information, product reviews and resources for researching an RMS.
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Specialty Vehicles
The Police1 Specialty Vehicles product category is a collection of information, product listings and resources for researching Specialty Vehicles. It covers customized trailers, mobile command vehicles, command trucks and more.
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Tactical Products
The Police1 Tactical Products section is your resource for discovering and comparing essential tactical gear for police officers, including SWAT gear, tactical body armor, tactical boots, tactical apparel, tactical eyewear and mission-ready equipment. From head-to-toe protection to specialized tactical medical supplies, find the tools designed to meet the demands of high-risk law enforcement operations.
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Training Simulators
The Police1 Police Training Simulators product category is a collection of information, product listings and resources for researching virtual police training. It covers the latest technologies that provide life-like police training scenarios.
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Video Surveillance
The Police1 Police Video Surveillance product category is a collection of information, product listings and resources for researching video surveillance, also known as video monitoring. It covers a wide range of information-gathering software systems.
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Virtual Reality
The Police1 Police Virtual Reality Training product category is a collection of information, product listings and resources for researching virtual reality training hardware, software and accessories.
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Wellness Equipment
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Wellness Program Software
Wellness Program Software helps law enforcement agencies manage initiatives that support the physical, mental, and emotional health of officers. This topic covers platforms for tracking fitness goals, scheduling health screenings, providing educational resources, and monitoring program participation. Effective use of wellness program software can improve engagement, reduce injuries, and enhance overall well-being. Related content on Officer Wellness explores complementary strategies for building a resilient workforce. Explore articles on software features, integration options, and best practices for implementing wellness program tools in local, state, and federal law enforcement agencies.
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Explore Grant Assistance Programs

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58 Results for "null"
All Corporate Grant Assistance Sponsors
  • policeoneacademy_promo_16x9.png
    PoliceOne Academy - Online Training Grant Assistance Program
  • ndirs-logo.png
    NDI Recognition Systems - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Records Management Systems Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - NG911 Grant Assistance Program
  • cordico_promo_16x9.png
    Cordico - Wellness Program Software Grant Assistance Program
  • Flock_Logo_Green.png
    Flock - Crime Analysis & Investigation Software Grant Assistance Program
  • Untitled design - 2026-03-12T112214.339.png
    KENWOOD - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • Team Wendy Primary Logo _Gold +Grey_ 2023_29_01_2024 04_43_31 (1) (1).jpg
    Team Wendy - Helmets Grant Assistance Program
  • fosterfreeman-INNOVATION1.png
    Foster and Freeman-Forensics
  • Coreforce-Wordmark-2C-NavyGold (1) (1).png
    Coreforce - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • 3M_PELTOR_PC_Lockup_Horizontal_rgb.jfif
    3M PELTOR - Headsets & Earpieces Grant Assistance Program
  • avigilon_pelco_gap.jpg
    Avigilon & Pelco - Video Surveillance Grant Assistance Program
  • DetectaChem Logo
    DetectaChem - Narcotics Identification and Explosive Detection Grant Assistance Program
  • Thermo-Scientific-Stacked-1.BMP
    Thermo Fisher Scientific Inc. - Narcotics Identification Grant Assistance Program
  • Coreforce-Wordmark-2C-NavyGold (1) (1).png
    Coreforce - Body Cameras Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Body Cameras Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - Virtual Reality Grant Assistance Program
  • safariland_logo.png
    Safariland - Headsets & Earpieces Grant Assistance Program
  • Oracle_PS_black.png
    Oracle - Computer-Aided Dispatch Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Drones Grant Assistance Program
  • Lexipol_2018-logo_Lg-1-1.jpg
    Lexipol - Policy Management Software Grant Assistance Program
  • Flock_Logo_Green.png
    Flock - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • Thermo-Scientific-Stacked-1.BMP
    Thermo Fisher Scientific Inc. - Radiation Detection Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Crime Analysis and Investigation Software Grant Assistance Program
  • leonardo-logo-1000x1000.png
    Leonardo/ELSAG - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • imprivata_logo_red_200.png
    Imprivata - Cybersecurity Grant Assistance Program
  • LogoMark Blue Transparent BG.png
    LETS Corporation - Tactical Communications Grant Assistance Program
  • Wraplogo.png
    Wrap Technologies - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • Wraplogo.png
    Wrap Technologies - VR Training Grant Assistance Program
  • Wraplogo.png
    Wrap Technologies - In-Car Cameras Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • LURACO_Logo_3-20-25.jpg
    Luraco Technologies - Wellness Equipment Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - De-Escalation Grant Assistance Program
  • 01_GEN_MasterLogos_RGB_050423_Vertical_FullColor.png
    Genasys - Emergency Communication Systems Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - Training Simulators Grant Assistance Program
  • download (48).jpg
    Avon Protection - PPE Grant Assistance Program
  • Tait_Logo_HD.jpg
    Tait Communications - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • rave_mobile_gap.jpg
    Rave Mobile Safety - Emergency Communication Systems Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - In-Car Camera Systems Grant Assistance Program
  • IAG_Logo_150-1.jpg
    International Armored Group - Specialty Vehicles Grant Assistance Program
  • L3 harris larger logo.png
    L3Harris - Radios & Radio Accessories Grant Assistance Program
  • veritone-logo.png
    Veritone - Investigations Grant Assistance Program
  • Untitled design (13).png
    908 Devices - Narcotics Identification Grant Assistance Program
  • Inveris_Logo_Stacked_Color_no Tag.png
    InVeris - Firearms Training Grant Assistance Program
  • i2_logo_Primary_Positive_RGB_2000px.svg
    i2 Group - Crime Analysis & Investigation Software Grant Assistance Program
  • Patrol_PC_Logo.jpg
    Patrol PC - Mobile Computers Grant Assistance Program
  • Oracle_PS_black.png
    Oracle - Records Management Systems Grant Assistance Program
  • Motorola_Logo_150x150.jpg
    Motorola Solutions - License Plate Readers Grant Assistance Program
  • IAG_Logo_150-1.jpg
    International Armored Group - Armored Vehicles Grant Assistance Program
  • holmatro_promo_16x9.png
    Holmatro Incorporated - Tactical Entry Equipment Grant Assistance Program
  • Oracle_PS_black.png
    Oracle - Body Cameras Grant Assistance Program
  • Wraplogo.png
    Wrap Technologies - Body Cameras Assistance Program
  • Wraplogo.png
    Wrap Technologies - De-Escalation Assistance Program
  • lexipol.brightspotcdn.webp
    Metrohm - Narcotic Identification Grant Assistance
  • FARO_INSIGHT_rgb_stacked (2).png
    FARO - 3D Laser Scanners Grant Assistance Program
Grant Resources
N.M. behavioral health team expands 911 response with paramedics, field medication.jpg
911 and Dispatch
N.M. sheriff’s office behavioral health team expands 911 response with paramedics, field medication
Bernalillo County’s co-responder unit pairs clinicians, paramedics and detectives on behavioral health calls and now allows paramedics to administer an antipsychotic medication in the field
August 17, 2026 05:56 PM
New Policing Matters Podcast Thumbnail (4).png
Real Time Policing
From information overload to actionable intelligence in policing
Lt. Eugene Kim explains how agencies can connect people, processes and technology to turn a flood of public safety data into intelligence officers can use
August 17, 2026 04:59 PM
 · 
Policing Matters Podcast
Leaving a legacy in policing
Leadership
Strive and ascend: Becoming the officer others remember
The officers we remember most aren’t defined by what was on their collar, but by how they showed up, who they helped and what they left behind
August 17, 2026 03:13 PM
 · 
Kory Flowers
Senate Democrats
Legal
Bill would create ‘commander-level’ training curriculum for LE agencies nationwide
The Promoting Police Leadership Act would create a voluntary certification process for training programs aimed at preparing officers for commander-level roles
August 17, 2026 01:37 PM
 · 
Joanna Putman
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Body Camera
Video: Man shoots at Texas officer before barricade standoff
Dashcam and body camera video show an armed suspect taking cover behind a vehicle before shooting at an Austin officer
August 17, 2026 01:13 PM
 · 
Joanna Putman
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School Resource Officer
Neb. PD demonstrates how shock gloves are used by SROs
Omaha police said the devices are intended for resistive subjects after de-escalation attempts and verbal commands
August 17, 2026 12:15 PM
 · 
Joanna Putman
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Body Camera
Ohio city fires officer in fatal OIS, pays $4.75M to family
Akron’s mayor stated that Officer Davon Fields was fired over policy violations, including failing to properly render aid in the fatal shooting of Jazmir Tucker
August 17, 2026 11:56 AM
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Body Camera
BWC: Pa. officer repeatedly tases knife-wielding attacker before fatal OIS
Video shows a man, who had called Aldan police for help, running at an officer with a 12-inch knife; she deployed a TASER and shocked him multiple times, but he continued to run at her
August 17, 2026 11:31 AM
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NYPD
NYPD to begin releasing data on ‘shots fired’ incidents where no one is struck by gunfire
The bill will go into effect in 2027, with the NYPD posting quarterly on its website basic information (such as the date, time and location) about gunfire incidents
August 17, 2026 09:32 AM
Silhouette of Man Using Laptop
Legal
Anonymous does not mean private: When anonymity doesn’t equal privacy
The Fourth Amendment doesn’t shield information individuals knowingly place into the public digital marketplace
August 17, 2026 08:00 AM
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Ken Wallentine
Note on procurement integrity

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