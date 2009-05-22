Direct Grant Assistance Available for Specialty Vehicles from Mobile Concepts Specialty Vehicles
Mobile Concepts Specialty Vehicles manufactures custom vehicles and trailers, outfits tractor trailers and repurposes ocean shipping containers to meet your needs. We serve government agencies, military services, police departments, fire departments, utility companies, health care services, and private enterprises.
Get Direct Grant Assistance
Our custom trailer product line includes solutions for
• Mobile Commands
• Ocean Shipping Containers
• Mobile Medical Trailers
• Corporate Projects
• Humanitarian Relief
• Emergency Preparedness and Disaster Relief
• Tractor Trailer Outfitting
• The SCOTTY Fire Safety House
• Sprinkler Demonstration Trailers
• Hazardous Materials Trailers
• Mass Care Supply Trailers
• Arson Investigation Trailers
• Incident Rehabilitation Trailers Compliant to NFPA 1584
• Mobile Classrooms
• Community Policing Trailers
• Breath Alcohol Testing and Detainment Trailers
• Mobile Police Sub Stations
• Mobile Crime Labs
• Tactical Range Trailers
• Supply and Storage Trailers and any other vehicle or combination of vehicles you may require
