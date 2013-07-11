Tactical Electronics Summer Demo Days

Due to multiple requests, Tactical Electronics representatives are hitting the road again this summer to bring you the latest camera systems, EOD tools, and kits. In February, we visited over 100 departments/agencies. Make sure your department is on our list to visit this time.

Request a Demo at your Department

July 8-12 July 15-19 July 29-August 2 Baltimore, MD Dallas, TX Boston, MD Oakland, CA Houston, TX Portland, OR Reno, NV Nashville, TN Seattle, WA Sacremento, CA Ogden, UT Vancouver, WA San Francisco, CA Salt Lake City, UT Virginia Beach, VA July 22-26 Washington, D.C. Savannah, GA