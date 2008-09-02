RBR Tactical Offers D-TAC Multi-Roll Vest
The RBR D-TAC MRV (MULTI-ROLL VEST) SERIES TACTICAL VEST is a solid design tested above NIJ certifications and chosen by federal law enforcement agencies and special operations military. The first true system to integrate 6” x 8” side plate pockets, hydration and long-gun retention, the D-TAC Multi-Roll Vest offers a complete tactical ballistic and load bearing package unsurpassed in the industry.
Modular in design, the vest system is available with ballistic arm guards, collar and retractable groin protection. This vest series carries 20% more Molle webbing coverage than any tactical vest of its kind allowing users to adapt their pocket and pouch configurations with ease.
Features:
- • NON-STEEL SNAP SYSTEM PREVENTS SECONDARY PROJECTILE INJURIES
- • LOAD BEARING OVER-FLAP SECURE VEST CLOSURE
- • 4” WIDE ELASTIC WAIST-BAND CONFORMS THE VEST TO THE BODY
- • INTEGRATED 6” X 8” SIDE RIFLE PLATE POCKETS
- • INTEGRATED 50oz HYDRATION SYSTEM POCKET
- • OVERLAPPING ADJUSTABLE SHOULDER PROTECTION FROM OVERHEAD THREATS
- • INTEGRATED D-RINGS FOR GAS MASK CARRIER RETENTION
- • FRONT AND BACK 10” X 12” RIFLE PLATE POCKETS
- • SIDE OPENING
- • CONTAINS NIJ CERTIFIED ARAMID FIBER PROTECTION TO NIJ STD 0101.04 AND THE NIJ 2005 INTERIM BODY ARMOR REQUIREMENT
- • INTEGRATED BALLISTIC ARM GUARD STORAGE
- • FRONT TO BACK OVERLAPPING SIDE PROTECTION
- • REMOVABLE BALLISTIC COLLAR, GROIN AND ARM GUARD COMPATIBLE
- • INTEGRATED LONG GUN RETENTION WITH SIDE NON-SLIP TUBING
For more information visit www.rbrtactical.com.