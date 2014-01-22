Future Electronics Offers Availability of Digi International ConnectCore Modules
Pointe Claire, Quebec - January, 2014 - Future Electronics, a global leading distributor of electronic components, is pleased to announce availability of ConnectCore Modules from Digi International.
The ConnectCore i.MX51 module family comprises high performance 800 MHz frequency 128 MB for Flash and 128 RAM Memory 802.11 Standard Core Wi-Fi.
These modules combine the fast integration, reliability and design flexibility of an off-the-shelf SOM with complete out-of-the-box software development support for platforms such as Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0 and Digi® Embedded Linux®.
For more information about Digi International, ConnectCore, RF Module, Wireless RF, RF Modules & Solutions, Proprietary, Wi-i.MX51, and System-on-Module Solutions, or to purchase product, visit www.FutureElectronics.com.
About Future Electronics
Future Electronics is a world class leader and innovator in the distribution and marketing of electronic components. Having served the electronics industry for over 45 years, Future Electronics is uniquely positioned as the only truly global distributor of electronic components supporting customers of all sizes. Future Electronics currently operates in 169 locations in 44 countries in the Americas, Europe and Asia, with its corporate headquarters in Montreal, Canada. www.FutureElectronics.com